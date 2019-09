De constructeur uit Modena wil duidelijk zijn gamma en zijn cliënteel danig uitbreiden, want er volgt een F8 Spider en een 812 GTS.

De F8 Tributo komt niet als een verrassing, want van elk V8-berlinetta model komt traditioneel een open versie. Deze keer gaat het om een scharnierend dak dat in 14 seconden open klapt.

Dit model vervangt de 488 Spider met sportievere argumenten, want de V8 turbomotor (4 jaar lang verkozen tot beste motor ter wereld) ontwikkelt 720 pk bij 8000 opm. Hij is dus 50 pk krachtiger, maar ook 20 kg lichter dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen. De andere Ferrari noviteit is de 812 GTS en die werd veel minder verwacht in Frankfurt. Hij zorgt voor de grote comeback van de V12 cabriolet. Op enkele gelimiteerde modellen na, is dit de eerste keer sinds de 365 GTS en die kwam precies 50 jaar geleden op de markt.

Het gaat om een klassieke Ferrari cabrio met de V12 motor voorin. Vergeleken met de 812 Superfast (de coupé waarvan hij werd afgeleid) verliest deze GTS niet één pk. De twaalfpitter levert nog steeds 800 pk en mikt op een publiek dat de voorkeur geeft aan lifestyle. De combinatie van de uitzonderlijk klank van de V12-motor en de haren in de wind moet liefhebbers van het genre als muziek in de oren klinken.(Belga)