Ferrari blijft zich inzetten om de pandemie van het coronavirus aan te pakken. De Italiaanse sportwagenfabrikant heeft een inzamelingsactie opgestart om de gezondheidszorg van de provincie Modena te ondersteunen en zal elke donatie van de klanten verdubbelen.

De inzameling kwam er op initiatief van het moederhuis en diverse internationale klanten die de afgelopen jaren met hun eigen Ferrari hebben deelgenomen aan de Cavalcade-reizen. Ferrari zal voor elk bedrag dat door de klanten doneren, dezelfde som bijpassen. Op amper enkele dagen tijd staat de teller van deze inzamelingsactie al op 1 miljoen euro en de actie zal gedurende de volgende weken worden voortgezet. De eerste fondsen worden onmiddellijk ter beschikking gesteld van Modena, de geboorteplaats van Enzo Ferrari. De Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), de plaatselijke afdeling van de Italiaanse Nationale Gezondheidsdienst, zal de fondsen gebruiken voor de behandeling van patiënten die getroffen zijn door Covid-19 en voor de aankoop van medische hulpmiddelen en apparatuur om de infectie te bestrijden. Een deel van de financiering zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de tele-geneeskunde, die het mogelijk maakt om burgers met potentiële Covid-19-verschijnselen op afstand te volgen met toestellen die via Bluetooth worden verbonden met smartphones of tablets. Dankzij de donaties van Ferrari maakt de AUSL Modena deze technologie nu al bij patiënten gebruiken in de ziekenhuizen van Modena. Ferrari schonk onlangs ook een extra ziekenwagen aan AUSL Modena en die wordt vandaag al gebruikt voor Covid-gerelateerde patiënten. De constructeur blijft nadenken over verdere acties om snelle en tastbare hulp te bieden aan de gemeenschap tijdens deze noodsituatie en is erg dankbaar voor de vrijgevigheid van de vele klanten wereldwijd. (Belga)

