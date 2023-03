Ferrari Roma Spider

Het Italiaanse merk met het steigerende paard toont ons de topless versie van de Roma die eerder als coupé debuteerde.

Softtop

Het concept van het 2+ interieur met twee noodzitjes achteraan blijft behouden. Deze Spider versie maakt het verschil met zijn sofftop. Dat laatste is uitzonderlijk, want het is van de 365 GTS 4 (gelanceerd in 1969) geleden dat Ferrari dergelijke cabriotechnologie gebruikt op een bolide met zijn motor voorin.

13,5 seconden

Het canvas dak plooit automatisch weg onder de kofferklep achteraan. Openen en sluiten gebeurt volautomatisch en lult ook al rijdend tot een snelheid van 60 km/u. de volledige procedure vergt slechts 13,5 seconden. Nog meer comfort biedt de automatische winddeflector die werd geïntegreerd in de rugleuning van de achterbank. Ook de bediening hiervan gaat volledig automatisch.

Gewicht beperken

Door een softtop te gebruiken in plaats van een hard wegklapdak (zoals bij zijn voorganger) blijft het gewicht van deze Ferrari beperkt tot 1.555 kg. In de neus zit een geblazen V8-motor die 620 pk levert. Dat vermogen wordt door de onvolprezen 8-traps gerobotiseerde transmissie naar de achteras gestuurd. De prestaties blijven top want een spurtje van 0 tot 100 km/u lukt in minder dan 3,5 seconden, de topsnelheid bedraagt 320 km/u.