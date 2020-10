Tijdens de prestigieuze Car Design Award-verkiezing heeft de Ferrari Roma een onderscheiding gewonnen in de categorie 'Productieauto's'. Door de coronacrisis vond de virtuele prijsuitreiking van de 2020 Awards dit keer plaats via het YouTube-kanaal van de organisatie.

De Car Design Award werd in 1984 gelanceerd door het magazine Auto&Design, en is bedoeld voor projecten die hebben bijgedragen aan de evolutie van het ontwerp van de auto. De winnaars van dit jaar werden geselecteerd door een gespecialiseerde jury van twaalf gereputeerde journalisten. Als motivatie voor het toekennen van de 'Productieauto' designprijs aan de Ferrari Roma, verklaarde de jury dat "het designteam van Ferrari - onder leiding van Flavio Manzoni - met de Roma fantastisch werk heeft verricht. Deze auto geeft een nieuwe invulling aan de klassieke lijnen van een Gran Turismo volgens de standaarden van de 21e eeuw, dankzij een sensueel, suggestief en geavanceerd lijnenspel". De Ferrari Roma is de nieuwe 2+2 coupé uit Maranello: een model met een fraai, tijdloos design, gecombineerd met de power en wendbaarheid om een intensieve rijbeleving te kunnen garanderen. De kenmerkende Italiaanse styling is een moderne interpretatie van de zorgeloze lifestyle in het Rome van de jaren '50 en '60, waaraan de auto ook zijn naam dankt. In stilistisch opzicht wordt de Ferrari Roma gekenmerkt door strakke, symbiotische vormen. Zijn harmonieuze proporties en de elegante, pure en uitgebalanceerde volumes liggen duidelijk in lijn met Ferrari's grand touring traditie van auto's met een midden-voor geplaatste krachtbron. Een iconisch voorbeeld daarvan is de 250 GT Berlinetta Lusso, waaraan de Roma ook zijn inspiratie dankt.(Belga)

