Op vraag van een gefortuneerde en gepassioneerde klant heeft Ferrari deze Omologata ontwikkeld. Het is een ode aan legendarische racewagens, van het kaliber van de 250 GTO of de Le Mans.

De Ferrari-ingenieurs vertrokken van de uitzonderlijke basis van de huidige 812 Superfast. De Omologata krijgt een toelopende snuit met een afgeplat ovaal radiatorrooster. De koetswerkrondingen boven de wielkasten vooraan vertrekken vanaf de voorkant. Vlak achter de zijdeuren ogen de flanken bijzonder gespierd en loopt de gordellijn naar boven toe. De achterkant is wellicht het meest spectaculair dankzij de horizontale lamellen. De "staart" wordt gedomineerd door een prominente spoiler die niet alleen downforce, maar ook een agressiviteit en atletische houding toevoegt.

De 812 toont zich door deze ingrepen prestigieuzer, krachtiger en evenwichtiger. Om de exclusiviteit nog te vergroten, wilde de klant een nieuw Ferrari-rood: 'Rosso Magma'. Het interieur biedt een overvloed aan details die de auto linken aan het erfgoed van het merk. De blauwe stoelen springen in het oog in het zwarte interieur, dat herinnert aan dat van de 250 GTO. Binnenin werden de opvallende schermen en nieuwe technologie oordeelkundig aan het zicht onttrokken. De metalen elementen van het dashboard en het stuur zijn net als vroeger gelakt met de klassieke technieken.

De prijs is niet bekend, maar loopt in de miljoenen.(Belga)

