Ferrari met cryptomunten

Het prestigieuze Italiaanse sportwagenmerk gaat mee met zijn tijd en laat nu ook toe zijn auto’s te betalen met bitcoins.

Tegenwoordig verandert ook de handel in auto’s. Veel voertuigen worden al op digitale platformen verkocht en ook de betalingen gebeuren niet meer altijd op de klassieke wijze. Zo is het intussen mogelijk om wagens met cryptomunten te kopen. Tesla was hierin uiteraard een pionier maar liet intussen deze optie weer varen omwille van milieuredenen. De aanmaak en transacties van cryptomunten zijn namelijk echte energieverslinders en vallen dus niet zo goed te rijmen met het koolstofneutrale beleid dat de automerken tegenwoordig willen voeren.

Enrico Galliera, hoofd marketing bij Ferrari, zegt dat het allemaal niet zo’n vaart loopt en dat ook de autosector de evolutie in de handel moet volgen en dus cryptomunten moet aanvaarden. Voortaan kan je dus een exclusieve Ferrari kopen met de bitcoin of ether. Althans in de Verenigde Staten waar het Italiaanse sportwagenmerk samenwerkt met Bitpay om het digitale geld snel om te zetten in dollars en zo risico’s met koersschommelingen te vermijden.

Speculeren

Het plan van Ferrari is nog niet zo dom omdat er een gigantisch fortuin in de digitale portefeuilles zit die vaak in handen zijn van een jong, maar gefortuneerd publiek dat nog geen klant is bij het merk uit Maranello. Dit is misschien een fantastische opportuniteit om het klantenbestand op een inventieve manier uit te breiden. Bovendien bestaat er ook een mogelijkheid om (gedeeltelijk) te speculeren met de volatiele cryptomunten die Ferrari zo in handen krijgt, al zal dat niet meteen de bedoeling zijn van het merk.

Ferrari start zijn transacties met cryptomunten eerst op in de Verenigde Staten, maar zal die bij succes ongetwijfeld ook introduceren op de andere markten, waaronder Europa. Ideaal om van een spectaculaire koersstijging van je cryptomunten te profiteren om je eerste Ferrari te kopen?