In het zog van de Ferrari SF90 Stradale lanceert het Italiaanse sportwagenmerk nu de open variant van de hybride bolide: de SF90 Spider met een inklapbare hardtop.

De nieuwe convertible van Ferrari heeft dezelfde specificaties en prestaties als de SF90 Stradale, maar voegt daar een extra dosis rijbeleving en veelzijdigheid aan toe dankzij zijn inklapbare hardtop. Het plug-in hybridesysteem van de SF90 Spider garandeert prestatieniveaus die door geen enkele andere productie-spider geëvenaard worden. De 780 pk sterke V8 turbomotor wordt aangevuld door drie elektromotoren: een op de achteras en twee op de vooras. Daarmee komt het maximumvermogen op maar liefst 1.000 pk. Een geavanceerd besturingssysteem past de energiestromen zelfstandig en afhankelijk van de condities aan. De bestuurder hoeft enkel één van de rijstanden (eDrive, Hybrid, Performance of Qualify) van de Manettino te kiezen. Net als de SF90 Stradale zet ook de SF90 Spider AWD indrukwekkende prestaties neer: 0-100 km/u lukt in 2,5 seconden, en 0-200 km/u in 7,0 seconden. Verder pakt de SF90 Spider uit met een vernieuwd eSSC dynamisch controlesysteem, een efficiënte stroomlijn die 390 kg aan neerwaartse druk bij 250 km/u genereert en snufjes als de shut-off Gurney en gesmede velgen met vleugelprofielen. Uiterlijk is de SF90 Spider zo dicht mogelijk bij het design van de Stradale gebleven. Een eyecatcher is de tonneau kap die naadloos in het design van de auto is geïntegreerd. Daarbij is de V8-krachtbron nog steeds duidelijk zichtbaar onder de 'motorkap', ondanks de toevoeging van het inklapbare dak dat daar nu wordt opgeborgen. (Belga)

