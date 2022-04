De Ferrari 296 die al op de markt was als GTB (Gran Turismo Berlinetta, een coupéversie) komt nu met een open dak als GTS of Gran Turismo Spider. Deze 296 staat in het Ferrari-gamma boven de Roma en de Portofino M (met open dak).

Wanneer deze 296 GTS gesloten is, lijkt hij bijzonder sterk op de bestaande GTB. Het dakpaneel dat open gaat, begint boven de voorruit en loopt door de B-stijl. Het geheel opent automatisch en de procedé duurt 14 seconden. Het dak bestaat uit twee elementen die naar achter - boven het gesloten gedeelte van de motorruimte - wegschuiven. Dat kan ook al rijdend tot een maximumsnelheid van 45 km/u.

Het bijzondere aan deze Ferrari is de plug-in hybride aandrijflijn waardoor de Italiaanse sportwagenfabrikant uit een V6-motor meer vermogen puurt dan uit de achtcilinder van weleer. De aandrijflijn bestaat uit een drie liter grote V6 biturbo benzinemotor die 663 pk levert en een elektromotor, goed voor nog eens 167, wat het systeemvermogen op een onwaarschijnlijke 830 pk brengt. Dat volstaat voor een spurtje van 0 tot 100 km/u in minder dan drie seconden en een topsnelheid van ruim 330 km/u.

De aandrijving gebeurt op de achteras via een gerobotiseerde achttrapsautomaat. De Ferrari beschikt over een relatief compacte batterij (met een opslagcapaciteit van 7,45 kWh) waardoor hij ook volledig emissievrij kan rijden over een afstand van ongeveer 25 km op vooraarde dat de topsnelheid onder 135 km/u blijft. Ferrari ziet de hybride technologie meer als een systeem om meer vermogen te genereren, een minder om een lager verbruik of CO2-uitstoot te leveren.

