Ook Ferrari gaat aan de stekker maar dan wel op een heel dynamische wijze met de nieuwe hybride 296 GTB, goed voor 830 pk en een top van 330 km/u.

Ook de meest exclusieve sportwagenmerken ontsnappen niet aan de elektrificatie. Het is dan ook geen verrassing dat de nieuwste Ferrari een hybride aandrijving krijgt. Eerst even een verklaring van de typebenaming. Als naar goede gewoonte verwijst ook deze '296' naar de cilinderinhoud - 2,9 liter - en het aantal cilinders - 6. GTB staat voor Gran Turismo Berlinetta en duidt op de gesloten coupévorm, terwijl een mogelijke open variant GTS of Gran Turismo Spider zal heten.

Misschien is het verrassend dat Ferrari teruggrijpt naar een zescilinder, maar dat gaat in dit geval geenszins ten koste van de prestaties. De 2,9-liter V6 met dubbele turbo is goed voor 663 pk, terwijl de elektromotor 167 pk produceert, wat een systeemvermogen van 830 pk en 730 Nm oplevert.

Dat wordt naar de achterwielen gesluisd via een achttrapsautomaat met dubbele koppeling. Daarmee spurt de 296 GTB in slechts 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt hij al na 7,3 tellen de kaap van 200 km/u. De topsnelheid bedraagt 330 km/u. Indrukwekkend.

Voor de aandrijving zorgen een V6 en een elektromotor. © GF

25 km elektrisch rijden

Deze plug-in hybride heeft een 7,45 kWh accupakket goed voor 25 kilometer elektrisch rijden tegen maximaal 135 km/u. Voor sportieve rijders ontwikkelde Ferrari het pakket Assetto Fiorano met een strakkere afstelling van de dempers, aanpassingen aan de aerodynamica voor meer neerwaartse druk en onderdelen uit koolstofvezel die een gewichtsbesparing van 12 kilogram opleveren.

De Ferrari 296 GTB komt in het voorjaar van 2022 op de markt en zal in Italië 269.000 euro kosten. Voorzien van het Assetto Fiorano-pakket loopt dat bedrag op tot 302.000 euro. De Belgische prijzen zijn nog niet bekend.

De 296 GTB komt begin 2022 op de markt. © GF

