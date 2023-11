Ferrari 296 Challenge klaar voor circuit

De Ferrari 296 krijgt een nieuwe raceversie die het nieuwe strijdwapen wordt in de Ferrari Challenge.

De Ferrari Challenge is de meest exclusieve merkencup ter wereld die in 2024 aan zijn 32ste seizoen begint. Hierin is de nieuwe 296 Challenge het negende model van het Italiaanse sportwagenmerk waarmee de piloten de strijd op de circuits aangaan.

De racewagen is afgeleid van de Ferrari 296 GTB en toont grondige wijzigingen aan de aandrijving, de aerodynamica en de handling. De 296 Challenge is bovendien de allereerste auto in deze cup die wordt aangedreven door een V6-motor, want alle voorgaande modellen maakten gebruik van V8-motoren. De grootste verandering ten opzichte van de 296 GTB is dat de hybride aandrijflijn is verwijderd om gewicht te besparen, net als bij de 296 GT3, terwijl het vermogen tot 700 pk werd opgevoerd.

Op vlak van aerodynamica maakt de wagen gebruik van concepten uit de 296 GT3 en die nog verder zijn ontwikkeld om meer downforce te leveren. Verder werd het remsysteem ook volledig vernieuwd en maakt het gebruik van de nieuwe CCM-R PLUS-remschijven. Samen met het ABS EVO Track-systeem wordt zo een zeer hoogstaand remvermogen verzekerd. Hierdoor was de 296 Challenge zelfs per ronde twee seconden sneller op het circuit van Mugello dan zijn voorganger, de 488 Challenge Evo.