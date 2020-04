De locatie waar aan sport en vrijetijdsbesteding kon worden gedaan binnen de Fiat Chrysler Automobiles-fabriek in Brazilië werd volledig getransformeerd tot veldhospitaal om er de patiënten die besmet zijn met het coronavirus te behandelen.

Amper zeven werkdagen waren nodig om het sport- en vrijetijdscentrum van de fabriek van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) van Betim, in de Braziliaanse staat van Minas Gerais, operationeel klaar te hebben voor de behandeling van de Covid-19 patiënten. FCA stelde aan de gemeente Betim 2.000 m2 van zijn ruimte "Fiat Clube" ter beschikking voor de installatie van een veldhospitaal met 200 bedden voor stadsgenoten die besmet zijn met het coronavirus.

De unit met 200 bedden, die eveneens een eerstehulppost en een reanimatieruimte bevat, is goed voor meer dan één derde van de nieuwe onthaalcapaciteit die door de stad werd gecreëerd om coronapatiënten te kunnen behandelen. Het hospitaal neemt twee verdiepingen in van "Fiat Clube". Op de eerste verdieping vinden we de bedden en de kliniek, de tweede verdieping is ingericht voor het verplegend personeel, met onder meer een cafetaria, kleedkamers, een rustzaal, een opslagruimte en bureaus. FCA schonk eveneens een omgebouwde Fiat Ducato ziekenwagen aan de gemeente Betim om de operaties van het veldhospitaal logistiek te ondersteunen.(Belga)

Amper zeven werkdagen waren nodig om het sport- en vrijetijdscentrum van de fabriek van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) van Betim, in de Braziliaanse staat van Minas Gerais, operationeel klaar te hebben voor de behandeling van de Covid-19 patiënten. FCA stelde aan de gemeente Betim 2.000 m2 van zijn ruimte "Fiat Clube" ter beschikking voor de installatie van een veldhospitaal met 200 bedden voor stadsgenoten die besmet zijn met het coronavirus.De unit met 200 bedden, die eveneens een eerstehulppost en een reanimatieruimte bevat, is goed voor meer dan één derde van de nieuwe onthaalcapaciteit die door de stad werd gecreëerd om coronapatiënten te kunnen behandelen. Het hospitaal neemt twee verdiepingen in van "Fiat Clube". Op de eerste verdieping vinden we de bedden en de kliniek, de tweede verdieping is ingericht voor het verplegend personeel, met onder meer een cafetaria, kleedkamers, een rustzaal, een opslagruimte en bureaus. FCA schonk eveneens een omgebouwde Fiat Ducato ziekenwagen aan de gemeente Betim om de operaties van het veldhospitaal logistiek te ondersteunen.(Belga)