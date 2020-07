Fiat Chrysler Automobiles en Waymo breiden hun samenwerking uit op vlak van zelfrijdende wagens en tekenen een exclusief akkoord voor bestelwagens.

Hiermee zetten FCA en Waymo een belangrijke nieuwe stap in hun partnership voor de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. Waymo wordt voortaan een exclusieve partner voor de ontwikkeling van lichte bestelwagens bestemd voor het transport van goederen voor handelszaken. Hierbij behoort de Waymo Via, maar ook de Waymo Driver en Ram ProMaster, de Noord-Amerikaanse versie van de Fiat Ducato.

Zo kunnen beide bedrijven hun respectievelijke troeven en knowhow combineren om ze optimaal te gebruiken in de technologie van zelfrijdende voertuigen voor een specifiek gebruik door handelszaken, gezien de snelle groei van thuisleveringen. Waymo wordt ook de exclusieve partner van FCA voor de L4 technologie voor zelfrijdende voertuigen voor het hele gamma dat in de toekomst gebruik zou kunnen maken van Waymo Driver. FCA en Waymo werken al samen sinds 2016, met als concrete resultaten de integratie van Waymo Driver in de voertuigen van FCA en de eerste commerciële dienstverlening met zelfrijdende voertuigen. (Belga)

