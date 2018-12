FastCharge maakt vliegensvlug tanken mogelijk

Het industrieel consortium werkt aan een generatie snelladers die een laadcapaciteit bieden tot wel 450 kW. De vernieuwde laadmethode laadt de batterij met gelijkstroom en gebruikt de Type 2 laadmethode die compatibel is met het internationaal aanvaarde CCS (Combined Charging System). Deze laadmethode zal 3 tot 9 keer sneller zijn dan de DC (gelijkstroom- laadsystemen die we momenteel kennen. Het FastCharge-project zal ook onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn aan de kant van de infrastructuur als aan de zijde van de auto's en hun respectievelijke batterijen. Deze systemen zullen mogelijk ook werken met veel hogere voltages (tot 800 Volt) dan we vandaag gewend zijn. Dergelijke technologie is absoluut interessant, maar ze zullen ook een grondige aanpassing (lees: verzwaring) van het stroomnet vergen. 450 kW aan stroom is qua vermogen het equivalent van het aansluitvermogen dat nodig is voor ongeveer 40 gezinswoningen. Dergelijke laders zullen we dus niet meteen op elke hoek van de straat zien.(Belga)