Bandenproducent Falken werkt aan een nieuwe technologie waarmee banden tijdens het rijden elektriciteit kunnen genereren. Het moederbedrijf van Falken, Sumitomo Rubber Industries, heeft samen met professor Hiroshi Tani van de universiteit van Kansai, de 'Energy Harvester' ontwikkeld.

Die maakt gebruik van de opbouw van statische elektriciteit (lading die wordt opgewekt door wrijving) om bruikbare elektriciteit te produceren wanneer de band draait. In de Energy Harvester zitten twee lagen rubber die elk bedekt zijn met een elektrode in combinatie met een negatief geladen folie die in verbinding staat met een positief geladen folie. Wanneer deze constructie langs de binnenkant van het karkas van een conventionele band wordt bevestigd, genereert het elektriciteit omdat de band tijdens het gebruik vervormt. De ingenieurs geloven dat de Energy Harvester kan leiden tot praktische toepassingen als voedingsbron voor sensoren die worden gebruikt in TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems of bandenspanningsensoren) en andere randapparatuur die op dit ogenblik batterijen nodig heeft om te functioneren. (Belga)