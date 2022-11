Facelift voor elektrische Volvo XC40 

Volvo komt met een update voor de XC40 en de C 40. Geen gewone facelift want we zien onderhuids erg drastische aanpassingen.

De compacte elektrisch aangedreven SUV van Volvo, die overigens in Gent van de band rolt, ondergaat een aanpassing en de is vooral van technische aard. Volvo wilde het rijbereik optimaliseren en monteert daarom een batterij met een grotere capaciteit.

Om het evenwicht van de wagen te behouden werd de architectuur aangepast. Was de basisversie van elektrische XC40 tot nu toe een strikte voorwielaandrijver, nu verhuist de volledige aandrijflijn voor de geüpdate versie naar de achteras. Bij een auto met een klassieke verbrandingsmotor zou dat onbegonnen werk zijn, maar wanneer men een modulair platform voor een elektrische wagen heeft, is die ingreep minder drastisch.

Meteen bestelbaar

De batterijcapaciteit van de basisversie steeg naar 69 kWh en de versie met de grote batterij kan 82 kWh in de cellen opslaan. De komst van de nieuwe motor zorgt er tevens voor dat de wagen zuiniger wordt, wat het rijbereik vergroot. De achterwielaangedreven versie in combinatie met de grote batterij komt tot 515 km ver volgens de WLTP-meetmethode en die met de compactere accu heeft een rijbereik van 460 km.

Het nieuwe model is meteen bestelbaar en dat kan desgewenst ook digitaal. Prijzen starten vanaf 50.650 euro voor de achterwielaangedreven basisversie. Liefhebbers van het genre kunnen eveneens een vierwielaangedreven variant – die over één elektromotor per aangedreven as beschikt – bestellen.