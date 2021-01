Mini lanceert een facelift voor de driedeurs- en de vijfdeursversie. Deze derde generatie Mini die onder de hoede van BMW werd ontwikkeld, kwam in 2015 op de markt.

Het geoefende oog zal meteen de nieuwe 'side scuttles' herkennen, de vleugeltjes in de voorste spatborden waarin vanaf nu de zijdelingse (led-)richtingaanwijzers zijn geïntegreerd. De aanpassingen worden zowel op de driedeurs-, de vijfdeurs- als de cabrioversie doorgevoerd. Opmerkelijk detail is dat ook de elektrische versie van de Mini de nieuwe look krijgt, hoewel het model nauwelijks twee jaar op de markt is.

BMW-dochter Mini monteert eveneens adaptieve ledkoplampen en achteraan worden de lichtunits met de geïntegreerde Union Jack standaard. Tot nu toe stond dit type achterlichten op de accessoirelijst. Nog achteraan wordt het mistlicht vervangen door een smalle ledstrip die in de schort is geïntegreerd. Mini voorziet verder een aangepaste kleurenkaart en nieuwe velgdesigns.

Speciale editions

Binnenin is de bedieningsknop van het infotainment herzien en ook het centrale, cirkelvormige scherm krijgt een update. Onder de motorkap komen er voorlopig geen aanpassingen. De One en de Cooper behouden hun 1.5 turbo benzinemotor die 102 of 136 pk levert. De snelle Cooper S kan net als de JCW (John Cooper Works) op een tweeliter turbomotor rekenen.

Een dieselmotor is niet beschikbaar, maar er bestaat wel een elektrisch alternatief in de vorm van de Mini SE. De constructeur geeft tot slot aan dat er ook nog fraai uitgeruste 'editions' zullen volgen zoals de 'Paddy Hopkirk edition' die eerder werd gelanceerd.

