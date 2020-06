Audi komt met een facelift voor de Q5. Het gaat om een tussentijdse opfrisbeurt nu deze midsize SUV ongeveer drie jaar op de markt is. Een stijlbreuk blijft uit, het merk met de vier ringen voorziet vooral extra technologie.

De nieuwe versie kan je herkennen aan het scherpere design met een achthoekig 'single frame' radiatorroosster dat lager en breder is dan voorheen. Door de nieuwe bumpers wordt de Q5 ook 19 mm langer. Door de detailverbeteringen aan het koetswerk, daalde de cx-waarde tot 0,30, wat ook een positieve invloed heeft op het geluidsniveau in het interieur.

Op de flanken zijn de zijschorten compacter waardoor de wagen hoger lijkt. Achteraan gebruikt Audi voortaan digitale OLED-technologie in de achterlichtunits. Binnenin eist het vrijstaande MMI-aanraakscherm de aandacht op. Dit is ook nodig, want de draai-drukknop ruimde plaats voor een bijkomend opbergvak.

Onder de motorkap zet Audi ook in op mild hybride technologie die het verbruik van de verbrandingsmotoren drukt. De klant heeft de keuze uit vier TDI-viercilinders, één V6 TDI en twee 2.0 TSI-motoren. De marktintroductie staat gepland voor de herfst van 2020 en de Q5 40 TDI S-Tronic Quattro zal ? 51.800 kosten.(Belga)

