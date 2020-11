Toyota komt met een update voor zijn pick-up en monteert in één moeite een nieuwe 2,8-liter turbodieselmotor en bijkomende uitrusting.

Toyota geeft zijn legendarische Hilux pick-up een opfrisbeurt en onder de motorkap zit nu een nieuwe 2.8 liter grote turbodieselmotor die zowel op de weg als bij offroadwerk betere prestaties levert. Samen met de facelift komt er extra uitrusting en er staan nu ook meer versies in de catalogus om in te spelen op een groeiende pick-up markt in Europa. Het nieuwe Invincible-uitrustingsniveau heeft recht op een specifiek design en biedt een premium uitrusting. Deze versie mikt op klanten die op zoek zijn naar een krachtig en degelijk recreatief voertuig. De Hilux Invincible met dubbele cabine is 5.325 mm lang, 1.900 mm breed en 1.815 mm hoog. Met een laadbak van 1.525 mm (dubbele cabine) of 2.315 mm (extra cab) bedraagt het laadvermogen 1 ton en het sleepvermogen van de 4x4-versie bedraagt 3,5 ton, ongeacht het model. Het motorgamma werd uitgebreid met een nieuwe 2,8-liter turbodieselmotor die 204 pk en 500 Nm koppel levert. Qua versnellingsbak is er keuze tussen een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat. Tot slot is een stop-start systeem standaard. (Belga)

