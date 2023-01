F1-renstal Mercedes onthult nieuwe bolide op 15 februari

Het Duitse Mercedes stelt de wagen voor het nieuwe Formule 1-seizoen voor op 15 februari. De W14 zal worden onthuld tijdens een online-evenement vanuit het Engelse Silverstone, zo bevestigt het team donderdag.

Mercedes zegt lessen te hebben getrokken uit vorig jaar, waarin het team met de W13 werd geconfronteerd met “talrijke uitdagingen”. “De wagen bouwt verder op de ervaringen van vorig jaar, die het team verplichtten talrijke uitdagingen met de W13 aan te gaan en die te overwinnen”, klinkt het.

Mercedes greep in 2022 voor de eerste keer in acht jaar naast de constructeurstitel. In het individuele rijderskampioenschap moest zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton tevreden zijn met de zesde plaats, zijn teamcollega George Russell werd vierde. De Nederlander Max Verstappen werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen en ook zijn team Red Bull viel bij de constructeurs in de prijzen.

Het nieuwe F1-seizoen, het 74e uit de geschiedenis, begint op 5 maart in Bahrein en bestaat uit 23 wedstrijden (een record).