Van 4 juli 2020 tot 4 april 2021 loopt in het Museum van het Waalse Leven in Luik een tentoonstelling gewijd aan de motorfiets in België, met de nadruk op de Luikse geschiedenis.

België, en vooral de Luikse regio, speelde een belangrijke rol in de opkomst van de motorfiets op wereldniveau in de eerste helft van de 20e eeuw. Het Museum van het Waalse Leven bezit tal van modellen uit deze periode van befaamde constructeurs zoals Saroléa, FN en Gillet, die allen in Herstal gevestigd waren.

Naast het mechanische aspect en de technische innovaties, krijgt ook de bijbehorende levensstijl waarin vrijheid centraal staat, de nodige aandacht. Deze tentoonstelling laat u eveneens kennismaken met de pioniers en helden uit de geschiedenis van de motorfiets. Zo is de sidecar waarmee luitenant-vlieger Robert Fabry solo van België naar Congo reed in 1926-27 aanwezig, evenals de FN uit 1958 van wereldkampioen motorcross René Baeten.

De Expo Moto is open van dinsdag tot zondag van 9u30 tot 18u. De toegang kost 5 euro, maar elke eerste zondag van de maand kom je er gratis in. Online reserveren is verplicht op www.viewallonne.be.(Belga)

