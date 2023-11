Exotische Abarth Fastback

Naast de elektrische Abarth 500e lanceert het Italiaanse sportwagenmerk nog altijd modellen met een verbrandingsmotor. Maar wellicht raken die hier niet in de showroom.

Ook Abarth zet de elektrificatie in, waardoor de klassieke modellen met een verbrandingsmotor stilaan uit het gamma verdwijnen en worden vervangen door volledig elektrische varianten. Zo kan je nu al de Abarth 500e kopen, die aan de stekker hangt maar indien gewenst nog altijd een ‘ouderwets’ motorgeluid kan produceren via een speciaal geluidssysteem. Noem een vleugje autonostalgie.

Hoewel ook de volgende modellen volledig elektrisch zullen zijn op de Europese markt, heeft Abarth de verbrandingsmotor nog niet volledig afgezworen. Zo is de Abarth Fastback voorgesteld die wordt aangedreven door een 1,3 liter turbomotor met 180 pk en 270 Nm en daarmee in 7,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u spurt. Dit model krijgt uiteraard ook toeters en bellen, een strakkere ophanging en een directere stuurinrichting om zijn sportieve ambities te onderstrepen.

Het klinkt allemaal mooi, maar jammer genoeg zal deze fraaie en handige Abarth Fastback wellicht niet bij onze dealers opduiken. Net als de Abarth Pulse is ook de Fastback in de eerste plaats bestemd voor de Zuid-Amerikaanse markt. Deze vijfdeurs wordt in Brazilië geproduceerd en kost daar een goede 30.000 euro. Een verscheping naar Europa is niet meteen gepland.