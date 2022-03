Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van John Cooper Works onthult Mini Belux een nieuwe safety car voor Circuit Zolder. Deze 306 pk sterke Mini John Cooper Works Clubman in een opvallend design van de hand van Nathan Haetty werd zopas geleverd aan het Limburgse circuit.

Exact 20 jaar geleden richtte John Michael 'Mike' Cooper, zoon van Formule-1 autobouwer John Cooper, de sportiefste tak van het Britse merk Mini op: John Cooper Works. Vandaag staat 'JCW' nog steeds voor de meest performante modellen uit het Mini-gamma.

'Het design is een knipoog naar het rijke verleden van het submerk John Cooper Works', zegt Joachim Sas, General Manager van Mini Belux. 'De voorbije 20 jaar is John Cooper Works een begrip geworden voor de fans van sportieve Mini's. Deze verjaardag leek ons het perfecte thema om het tweede jaar van het partnership tussen Mini en Circuit Zolder aan te vatten met de onthulling van een nieuwe exclusieve safety car'.

Het opvallende design is van de hand van Nathan Haetty © GF

Iconisch design

Deze nieuwe MINI safety car werd ontworpen door Nathan Haetty, die bekend staat voor zijn opvallende designs. De wrapping legt de nadruk op sportiviteit. 'Ook als de wagen stilstaat, straalt hij snelheid uit', vertelt Nathan Haetty. 'De kleuren zwart, rood en wit zijn een directe verwijzing naar de kleuren van het JCW-logo. Ik heb ook de striping op de motorkap, een iconisch element van alle JCW-modellen, geherinterpreteerd en ze een meer eigentijdse uitstraling gegeven. Voor mij is het ontwerp een samenvoeging en synthese van enerzijds de rijke geschiedenis van John Cooper Works en anderzijds de kracht van de huidige modellen'.

Tijdens de Track Experiences kunnen de fans de sportiefste Mini's testen op het circuit. © GF

Track Experience

De nieuwe safety car van Circuit Zolder is een 306 pk sterke Mini Clubman John Cooper Works met een 2-liter motor, gekoppeld aan een 8-trapsautomaat en de ALL4-vierwielaandrijving. De wagen werd voorgesteld tijdens de eerste, van de in totaal acht, Mini JCW Track Experiences van het seizoen. Dit is een ideale gelegenheid om de sportieve modellen uit het Mini-gamma te leren kennen in hun natuurlijke habitat en dat onder professionele begeleiding. Meer informatie en inschrijven voor de MINI JCW Track Experience vind je op https://www.mini.be/nl_BE/home/mini-john-cooper-works-track-experience.html.

Exact 20 jaar geleden richtte John Michael 'Mike' Cooper, zoon van Formule-1 autobouwer John Cooper, de sportiefste tak van het Britse merk Mini op: John Cooper Works. Vandaag staat 'JCW' nog steeds voor de meest performante modellen uit het Mini-gamma. 'Het design is een knipoog naar het rijke verleden van het submerk John Cooper Works', zegt Joachim Sas, General Manager van Mini Belux. 'De voorbije 20 jaar is John Cooper Works een begrip geworden voor de fans van sportieve Mini's. Deze verjaardag leek ons het perfecte thema om het tweede jaar van het partnership tussen Mini en Circuit Zolder aan te vatten met de onthulling van een nieuwe exclusieve safety car'. Deze nieuwe MINI safety car werd ontworpen door Nathan Haetty, die bekend staat voor zijn opvallende designs. De wrapping legt de nadruk op sportiviteit. 'Ook als de wagen stilstaat, straalt hij snelheid uit', vertelt Nathan Haetty. 'De kleuren zwart, rood en wit zijn een directe verwijzing naar de kleuren van het JCW-logo. Ik heb ook de striping op de motorkap, een iconisch element van alle JCW-modellen, geherinterpreteerd en ze een meer eigentijdse uitstraling gegeven. Voor mij is het ontwerp een samenvoeging en synthese van enerzijds de rijke geschiedenis van John Cooper Works en anderzijds de kracht van de huidige modellen'. De nieuwe safety car van Circuit Zolder is een 306 pk sterke Mini Clubman John Cooper Works met een 2-liter motor, gekoppeld aan een 8-trapsautomaat en de ALL4-vierwielaandrijving. De wagen werd voorgesteld tijdens de eerste, van de in totaal acht, Mini JCW Track Experiences van het seizoen. Dit is een ideale gelegenheid om de sportieve modellen uit het Mini-gamma te leren kennen in hun natuurlijke habitat en dat onder professionele begeleiding. Meer informatie en inschrijven voor de MINI JCW Track Experience vind je op https://www.mini.be/nl_BE/home/mini-john-cooper-works-track-experience.html.