Exclusieve Ferrari SP3JC

Voor een verwend en vooral kapitaalkrachtig cliënteel is zelfs een 'gewone' Ferrari niet meer exclusief genoeg. Daarom biedt het Italiaanse sportwagenmerk ook een uniek personaliseringsprogramma aan waarmee vrijwel alle wensen van de kopers ingewilligd kunnen worden. Inderdaad, 'u vraagt, wij draaien', bestaat ook in de autowereld.

Zo realiseerde Ferrari deze SP3JC op vraag van de Schotse verzamelaar John Collins. Zijn droomwagen, met zijn initialen 'JC' in de typebenaming verwerkt, is gebaseerd op de Ferrari F12tdf met de 780 pk sterke 6,3 liter V12 in het vooronder. Deze potente en heerlijk klinkende twaalfcilinder staat terecht volop in de kijker dankzij de transparante panelen in de motorkap. Verder werd de coupé omgetoverd tot roadster na de verwijdering van de dakpanelen en kregen het koetswerk en het interieur een opvallende kleurige uitdossing waarvan de inspiratie uit de popart komt. Deze Ferrari SP3JC sprint van 0 tot 100 km/u in ongeveer 3 seconden en haalt een topsnelheid van ruim 340 km/u. (Belga)