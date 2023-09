Exclusieve Bugatti’s in Autoworld

Van 8 september tot 5 november 2023 stelt het Brusselse museum Autoworld een bijzondere verzameling Bugatti’s tentoon, waaronder de concept car van de unieke ‘Voiture Noire’.

De tentoonstelling ‘Bugatti Unseen’ wordt georganiseerd in samenwerking met Bugatti Brussels, de verdeler in ons land van het uiterst exclusieve sportwagenmerk dat deel uitmaakt van de Volkswagen Groep. Bugatti kan terugblikken op een lange geschiedenis die al in 1909 van start ging in Molsheim, waar het merk nog steeds gevestigd is. Door de jaren heen werden er heel wat bijzondere wagens gebouwd die intussen tot de autogeschiedenis behoren.

Tijdens deze nieuwe expositie brengt Autoworld 15 exclusieve Bugatti’s samen in het museum aan het Jubelpark in Brussel. De meeste wagens zijn zelden te zien door het publiek, aangezien ze tot een privécollectie behoren of bij de constructeur zelf staan. Een reden te meer om even naar de hoofdstad af te zakken om al dit moois te aanschouwen.

La Voiture Noire

Een van de blikvangers is ongetwijfeld de concept car van ‘La Voiture Noire’, die geïnspireerd is op de persoonlijke auto van Jean Bugatti, de zwarte Type 57 SC Atlantic die kort voor de Tweede Wereldoorlog spoorloos verdween. Dit model werd in 2022 voor 16 miljoen euro verkocht aan een mysterieuze eigenaar.

Daarnaast zijn er nog andere fraaie hypercars te bewonderen, zoals de EB110, Veyron en Chiron, naast de concept cars van de Centodieci en de Divo. Verder zijn ook een Type 40 Coupé, de persoonlijke auto van Jean Bugatti, of een Type 57 SC Spécial Coupé, de persoonlijke auto van Ettore Bugatti, aangekondigd, naast vier raceauto’s uit een Zwitserse collectie.

De tentoonstelling ‘Bugatti Unseen’ is alle dagen geopend van 10u tot 17u, en in het weekend tot 18u. De toegang bedraagt 15 euro. www.autoworld.be