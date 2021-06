Martin Winterkorn, voormalig topman van het Duitse autoconcern Volkswagen, en drie andere ex-toplui gaan samen met hun verzekeraars recordschadevergoedingen betalen aan Volkswagen voor het dieselgateschandaal.

Volgens een definitief akkoord zou een bedrag van zowat 288 miljoen euro overeengekomen zijn. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Winterkorn zou persoonlijk 11,2 miljoen euro betalen, voormalig Audi-topman Rupert Stadler hoest persoonlijk 4,1 miljoen euro op. Echt duur wordt het pas voor hun verzekeraars, die zowat 270 miljoen euro betalen aan Volkswagen. Het gaat om de hoogste som die in een dergelijke zaak in Duitsland ooit betaald werd.

De beslissing om Winterkorn en zijn collega's ook financiële verantwoordelijkheid te laten dragen voor dieselgate werd al in maart genomen. Volkswagen had ook een schadevergoeding geëist van voormalig directeur ontwikkeling Ulrich Hackenberg, maar die wilde niet weten van een schikking. Tegen hem worden daarom gerechtelijke stappen voorbereid.

