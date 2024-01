EV-premie on hold

In 2023 kondigde de Vlaamse Overheid een aankooppremie aan voor elektrische auto’s. Maar een advies van de Raad van State blijft uit. Dreigt een debacle?

Hoewel werd aangekondigd dat deze premie vanaf 1 januari 2024 aangevraagd kon worden, blijkt er een kink in de kabel want de Raad van State kan pas in februari een advies over de EV-premie uitbrengen. Pas dan kan de Vlaamse regering een en ander bekrachtigen zodat consumenten hun premie effectief mogen aanvragen.

Op papier is het advies van de Raad van State een formaliteit, wegens niet-bindend, maar mochten er toch opmerkingen komen, wordt het voor de regering lastig om die naast zich neer te leggen. Of van uitstel in dit geval ook afstel komt, is weinig waarschijnlijk, maar dat dachten veel consumenten ook die eind 2021 nog snel zonnepanelen installeerden.

Geld te weinig

Consumenten van een nieuwe wagen van minder dan 40.000 euro hebben recht op een tegemoetkoming van 5.000 euro. Het totale budget daarvoor is echter beperkt tot 20 miljoen euro, zodat in het beste geval 4.000 kopers die een premie kunnen krijgen. En: ook tweedehandskopers hebben recht op 3.000 euro en kopers van micromobielen kunnen eveneens rekenen op een deel van die subsidiepot.

Verschillende automerken melden nu al dat het alle hens aan dek is om de modellen die in aanmerking komen voor de premie aan te slepen. Dus: de vraag gaat het aanbod van dat premiebudget overstijgen waardoor niet elke EV-koper in 2024 dezelfde prijs zal betalen voor een gelijkaardig product. Wie op dit ogenblik een bestelbon tekent, is dus niet helemaal zeker van de premie omdat de (storm)loop op de aanmelding bij het digitale overheidsloket nog moet starten. Er zullen consumenten uit de boot vallen en de kans dat het subsidiebudget nog voor de verkiezingen wordt opgetrokken lijkt in de huidige context klein.