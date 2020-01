Bent u klaar voor de elektrische mobiliteit? Wanneer u aan een nieuw voertuig toe bent rijzen er vaak heel wat vragen. De nieuwe applicatie EV Check van Volkswagen, dat een groot elektrisch offensief inzet, schept daarin duidelijkheid.

Is mijn rijstijl geschikt voor een elektrische wagen? Hoe zit het met het verbruik, het rijbereik, de kost per kilometer? Welk elektrisch voertuig van Volkswagen past het best bij mij? Op vragen met betrekking tot elektrische mobiliteit is er meestal geen concreet antwoord. Daarom ontwikkelde Volkswagen een applicatie die specifiek gewijd is aan elektrische mobiliteit.

Door uw rijstijl en trajecten te analyseren, stelt de EV Check applicatie van Volkswagen uw rijprofiel op en vergelijkt na elke verplaatsing uw gegevens met die van een elektrisch model van Volkswagen van uw keuze. Concreet komt u zo te weten of u dezelfde trajecten ook met een elektrische auto had kunnen doen. Meteen worden ook de verschillen op vlak van prijs per kilometer, CO2-uitstoot en energiehoeveelheid vergeleken. "Voor onze klanten is de EV Check applicatie het eenvoudigste en snelste middel om te weten te komen of ze klaar zijn voor de elektrische mobiliteit", verduidelijkt Jürgen Stackmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen.

De EV Check applicatie bepaalt eveneens welk elektrisch model van Volkswagen het best bij u past en stelt het u voor in augmented reality. Verder levert ze een antwoord op tal van vragen met betrekking tot de elektrische mobiliteit en lokaliseert ze de laadpalen die zich het dichtst bij uw positie bevinden. De EV Check applicatie voor smartphones is beschikbaar in de Play Store en de App Store.(Belga)

Is mijn rijstijl geschikt voor een elektrische wagen? Hoe zit het met het verbruik, het rijbereik, de kost per kilometer? Welk elektrisch voertuig van Volkswagen past het best bij mij? Op vragen met betrekking tot elektrische mobiliteit is er meestal geen concreet antwoord. Daarom ontwikkelde Volkswagen een applicatie die specifiek gewijd is aan elektrische mobiliteit.Door uw rijstijl en trajecten te analyseren, stelt de EV Check applicatie van Volkswagen uw rijprofiel op en vergelijkt na elke verplaatsing uw gegevens met die van een elektrisch model van Volkswagen van uw keuze. Concreet komt u zo te weten of u dezelfde trajecten ook met een elektrische auto had kunnen doen. Meteen worden ook de verschillen op vlak van prijs per kilometer, CO2-uitstoot en energiehoeveelheid vergeleken. "Voor onze klanten is de EV Check applicatie het eenvoudigste en snelste middel om te weten te komen of ze klaar zijn voor de elektrische mobiliteit", verduidelijkt Jürgen Stackmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen.De EV Check applicatie bepaalt eveneens welk elektrisch model van Volkswagen het best bij u past en stelt het u voor in augmented reality. Verder levert ze een antwoord op tal van vragen met betrekking tot de elektrische mobiliteit en lokaliseert ze de laadpalen die zich het dichtst bij uw positie bevinden. De EV Check applicatie voor smartphones is beschikbaar in de Play Store en de App Store.(Belga)