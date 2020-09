Lexus onthulde als Europese primeur de vernieuwde LS sedan, die nieuwe technologieën, uitrusting en designkenmerken introduceert en zo zijn status van vlaggenschip van het merk versterkt.

De jongste evolutie van Lexus' vlaggenschip kenmerkt zich door een nog zachtere krachtontplooiing van de LS 500h Multi Stage Hybrid, zowel in de stad als op de lange afstand dankzij verbeterde hybridebatterijsturing. De ingenieurs van het merk hebben vooral gewerkt aan de zachte krachtontplooiing van de auto door de mate van assistentie die de batterij aan de elektromotor levert te vergroten en zijn werkingsbereik uit te breiden. De prestaties van de V6-benzinemotor met dubbele turbo in de LS 500 (die in enkele Oost-Europese markten verkrijgbaar is) werden verbeterd door onder meer een aangepast schakelschema voor de 10-trapsautomaat. De LS was altijd al synoniem voor het streven naar het allerhoogste rijcomfort. Met de recentste update richtte Lexus zijn aandacht op de prestaties van de banden, de Adaptive Variable Suspension (AVS), de stabilisatorstangen en zelfs de constructie van de stoelen. Op vlak van rijhulpsystemen maakt Lexus parkeren een verademing dankzij het volautomatische Advanced Park-systeem, dat zijn eerste opwachting maakt in de nieuwe LS 500h. Het is ook het eerste systeem van Lexus en het eerste in het luxe-autosegment dat over een geheugenfunctie beschikt die details herkent en bewaart van parkeerplaatsen die de bestuurder geregeld gebruikt, zodat het parkeerproces nog vlotter verloopt. In het interieur vinden we een multimediasysteem van de jongste generatie, met toegenomen functionaliteit en verbeterde HMI voor een eenvoudige, intuïtieve bediening. Het systeem laat zich bedienen door een nieuw aanraakscherm van 12,3 duim bovenop het instrumentenpaneel. Tenslotte zijn er eveneens aanpassingen doorgevoerd aan het exterieur van de LS, met een focus op details die de krachtige uitstraling van het design benadrukken. Het nieuwe model wordt onthuld in de aanloop naar de commerciële lancering later dit jaar.(Belga)

De jongste evolutie van Lexus' vlaggenschip kenmerkt zich door een nog zachtere krachtontplooiing van de LS 500h Multi Stage Hybrid, zowel in de stad als op de lange afstand dankzij verbeterde hybridebatterijsturing. De ingenieurs van het merk hebben vooral gewerkt aan de zachte krachtontplooiing van de auto door de mate van assistentie die de batterij aan de elektromotor levert te vergroten en zijn werkingsbereik uit te breiden. De prestaties van de V6-benzinemotor met dubbele turbo in de LS 500 (die in enkele Oost-Europese markten verkrijgbaar is) werden verbeterd door onder meer een aangepast schakelschema voor de 10-trapsautomaat. De LS was altijd al synoniem voor het streven naar het allerhoogste rijcomfort. Met de recentste update richtte Lexus zijn aandacht op de prestaties van de banden, de Adaptive Variable Suspension (AVS), de stabilisatorstangen en zelfs de constructie van de stoelen. Op vlak van rijhulpsystemen maakt Lexus parkeren een verademing dankzij het volautomatische Advanced Park-systeem, dat zijn eerste opwachting maakt in de nieuwe LS 500h. Het is ook het eerste systeem van Lexus en het eerste in het luxe-autosegment dat over een geheugenfunctie beschikt die details herkent en bewaart van parkeerplaatsen die de bestuurder geregeld gebruikt, zodat het parkeerproces nog vlotter verloopt. In het interieur vinden we een multimediasysteem van de jongste generatie, met toegenomen functionaliteit en verbeterde HMI voor een eenvoudige, intuïtieve bediening. Het systeem laat zich bedienen door een nieuw aanraakscherm van 12,3 duim bovenop het instrumentenpaneel. Tenslotte zijn er eveneens aanpassingen doorgevoerd aan het exterieur van de LS, met een focus op details die de krachtige uitstraling van het design benadrukken. Het nieuwe model wordt onthuld in de aanloop naar de commerciële lancering later dit jaar.(Belga)