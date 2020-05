De Europese productie van het Jeep Compass is eerder dit jaar opgestart in de FCA-productiesite van Melfi (Italië). De Italiaans-Amerikaanse SUV wordt vanaf september in de toonzaal verwacht.

Het groeiende succes van het model, dat aanvankelijk in Mexico werd gebouwd voor de Europese markt, zorgde ervoor dat het model (inclusief de 4x4 versie) weer in Italië wordt geassembleerd. Deze stap is een belangrijk element van het investeringsplan van 5 miljard euro van FCA in Italië, om het merk Jeep verder uit te bouwen.

Deze Jeep Compass die in Melfi van de band rolt wordt uitgerust met een nieuwe 1.3-liter benzinemotor die 130 pk of 150 pk levert. Hij beschikt tevens over nieuwe functies qua connectiviteit zoals Uconnect. Tot slot werd het rijgedrag verbeterd met enkele aanpassingen aan de stuurinrichting en de demping zodat de Compass dynamischer rijdt en nauwkeuriger stuurt, vooral op een bochtig parcours.

Voortaan wordt hij in Mexico, Brazilië, China, India en nu ook Italië gebouwd. Bij de lancering in 2017 was deze SUV het eerste Jeep-model dat speciaal voor de Europese wegen werd ontwikkeld. In de Compass line-up zit tevens een 1.6 dieselmotor van 120 pk met handgeschakelde versnellingsbak voorwielaandrijving. Met dezelfde familie benzinemotoren (Global Small Engine) volgt tevens een hybride variante met 190 pk en eentje van 240 pk, de Compass 4xe met vierwielaandrijving.

Deze nieuwe Jeep Compass 1,3-liter GSE 130 pk is bij de Belgische dealers leverbaar vanaf ?25.900. Dee lancering is gepland voor september.(Belga)

