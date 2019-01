Europees parlement verwerpt verplichte verzekering voor e-bikes

'Nieuwe vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen, segways en elektrische steps vormen een alternatief voor de auto en verdienen een duwtje in de rug. Een door Europa verplichte verzekering zou potentiële kopers kunnen afschrikken', zegt voorzitter Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

De parlementsleden stemden over een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn over de verplichte motorrijtuigenverzekering te moderniseren. De tekst werd met een grote meerderheid goedgekeurd, maar de parlementsleden verwierpen wel het idee van een verplichte verzekering voor e-bikes en andere nieuwe vervoersmiddelen.

De Europese Commissie had de eigenaars van onder andere e-bikes, Segways en elektrische steps een verplichte aansprakelijkheidsverzekering willen opleggen, zegt Van Bossuyt, maar dat was volgens haar geen goed idee. 'Voor een aantal voertuigen met een groter impactrisico is zo'n Europese verzekeringsplicht te verantwoorden. Voor auto's bijvoorbeeld. Want vooraleer zij op de markt kunnen komen, moeten zij een aantal Europese testen doorstaan. Maar voor e-bikes, Segways en elektrische steps met beperkt impactrisico en lage autonome snelheid is dat een brug te ver.'

Het staat de lidstaten vrij om zelf verzekeringen op te leggen. 'Dat is opportuun voor nieuwe transportvormen die hogere snelheden halen dan 25 km/u. Voor bromfietsen die even snel kunnen rijden, geldt die verplichting al', vindt Van Bossuyt.

'Ook voor de nieuwe transportmiddelen zou dit referentiepunt kunnen gelden. Lidstaten moeten nadenken over de mogelijke veiligheidsrisico's die met de nieuwe transportvormen gepaard gaan. De bescherming van de gebruikers van deze nieuwe transportmiddelen en andere weggebruikers moet het uitgangspunt zijn.'