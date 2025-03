EU versoepelt CO2-doelstellingen

De Europese Commissie geeft autoconstructeurs meer tijd om hun gamma milieuvriendelijker te maken.

Het Europese Klimaatplan legt ook de auto-industrie strengere normen op. En dat zorgt voor problemen, zeker met de groeiende concurrentie van de Chinese merken. Vooral de nieuwe emissiedoelstellingen die vanaf 2025 gehaald moesten worden, vormden een strop voor veel Europese constructeurs.

In principe mag hun gamma vanaf 2025 gemiddeld nog 95 g/km CO2 uitstoten. Maar vorig jaar lag dat gemiddelde daar meestal nog zeer ver boven. De enige mogelijkheid om de opgelegde normen te halen, is veel meer volledig elektrische auto’s verkopen. Maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Enerzijds blijft de vraag achter. Onder meer door het beperkt aanbod van betaalbare EV’s op dit moment. Gevolg: de consument stapt niet massaal over op elektrisch rijden. Anderzijds voeren de Chinese automerken hier een zeer agressief offensief met hun degelijke en scherp geprijsde elektrische modellen.

Hoge boetes

Als de Europese constructeurs hun CO2-doelstellingen niet halen, riskeren zij enorme boetes die in de miljarden kunnen lopen. Zo dreigt de Volkswagen Groep maar liefst 1,5 miljard euro aan boetes te moeten betalen voor het overschrijden van die norm. Dit zou de Europese auto-industrie in een ferme crisis kunnen storten die sommige merken misschien niet meer te boven komen.

Daarom besliste Europese Commissie de termijn te verlengen, zodat de voorziene emissiedoelstellingen pas tegen eind 2027 gehaald moeten worden. Dat geeft de automerken dus twee jaar extra tijd om hun gamma aan te passen en meer volledig elektrische wagens te verkopen. Tegelijk belooft de Commissie ook ondersteunende maatregelen voor de productie en de verkoop van elektrische auto’s. De details daarvan worden binnenkort vrijgegeven.