De EU moet in de volgende tien jaar drie miljoen laadpunten voor elektrische voertuigen plaatsen, wil ze klimaatneutraal worden tegen 2050. Dat zijn er vijftien keer meer dan de huidige 185.000, blijkt uit een analyse door milieu- en transportgroep T&E.

Volgens de analyse zal daarvoor 20 miljard euro nodig zijn aan private en publieke investeringen. Dat komt neer op 1,8 miljard euro per jaar, zo'n 3 procent van het huidige Europese jaarbudget voor weginfrastructuur.

T&E ziet de investeringen als een opportuniteit en pleit voor cofinanciering door het Europese investeringsplan, dat binnen de Europese Green Deal voor 1000 miljard euro aan duurzame investeringen moet steunen in het volgende decennium.

Voorrang moet gegeven worden aan laadpunten in woningen en bedrijven, stelt de denktank, waarbij 20 tot 30 procent moet komen in dunbevolkte gebieden om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot zero-emissievoertuigen.

Green Deal

De aankomende herziening van de Europese Richtlijn rond Alternatieve Brandstoffen is een cruciaal moment voor de EU om de transitie aan te jagen, zegt T&E.

'De Green Deal voor transport kan er alleen komen als ook de zero-emissie-infrastructuur voorhanden is', zegt Lucien Mathieu, analist voor T&E. 'Dat betekent geld vrijmaken voor een netwerk van publieke laadpunten, met name thuis en op de werkplek. Tot nog toe heeft het aantal laadpunten de vraag bijgebeend. Maar de sterke toename die eraan komt, moet gevoed worden door een snelle uitbreiding van het laadnetwerk."

Transport is het grootste klimaatprobleem voor de EU, goed voor meer dan een kwart (27 procent) van de totale uitstoot van broeikasgassen. Personenwagens zijn goed voor 44 procent van die uitstoot uit transport, en hun aandeel blijft groeien.

Om op klimaatkoers te blijven, moet 40 procent van de nieuwe wagens in 2030 uitstootvrij zijn, en moet ten laatste in 2035 al de laatste auto met verbrandingsmotor verkocht zijn.

