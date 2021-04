Mercedes zet de elektrificatie van zijn gamma verder. Nu is de topklasse aan de beurt met de EQS, een luxueuze limousine met een rijbereik van 770 km en een imposant hyperscreen in het interieur.

De Mercedes EQS mag beschouwd worden als de elektrische versie van de S-Klasse, ook al maakt deze 5,21 meter lange limousine gebruik van een specifiek platform voor elektrische aandrijvingen. Dit fraai gelijnde voertuig weegt 2,5 ton, maar het klieft door de lucht dankzij de bijzonder gunstige stroomlijn met een Cx-waarde van 0,20.

Bij de lancering deze zomer is er keuze uit twee versies: de 450+ met een 333 pk en 568 Nm sterke synchrone elektromotor op de achteras en de 580 4Matic met een extra motor op de vooras, goed voor een totaalvermogen van 523 pk en 855 Nm.

Mercedes meldt dat de 450+ en 580 in respectievelijk 6,2 en 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u spurten, terwijl de topsnelheid op 210 km/u is begrensd. Later komt er nog een topversie bij die meer dan 780 pk zal ontwikkelen en wellicht het AMG-label krijgt.

Bij de lancering zijn er twee versies beschikbaar: 450+ en 580 4Matic © GF

De EQS maakt gebruik van een nieuwe generatie lithium-ionbatterijen met een nettocapaciteit van 90 en 107,8 kWh, waarmee de grootste een WLTP-rijbereik van 770 kilometer haalt. Bijladen kan aan een wallbox met 11 kW of 22 kW die na respectievelijk 10 en 5 uur de accu weer vol krijgt. Snelladen kan tot 200 kW laadvermogen, waardoor je in een kwartiertje 300 kilometer rijbereik kan winnen. In optimale omstandigheden is het mogelijk in 30 minuten de batterij van 10 tot 80 procent vol te laden.

Het hyperscreen strekt zich uit over het hele dashboard © GF

Aan boord trekt het imposante hyperscreen alle aandacht. Dit is een over een hele breedte van het dashboard uitgesmeerd scherm (eigenlijk een combinatie van drie displays) dat alle boordfuncties en het MBUX-infotainmentsysteem integreert. Het lijkt wel uit een futuristisch ruimteschip geplukt en bezorgt de EQS een bijzonder unieke en opvallende cockpit. Verder zit deze limousine boordevol innovatieve technologie voor veiligheid en comfort, die gevoed wordt door 350 sensoren verspreid over het hele voertuig.

Mercedes start in de zomermaanden met de verkoop van de EQS. De prijs is nog niet bekend, maar zal in de lijn van de S-klasse leggen, dus reken maar op een eind boven de 100.000 euro. In het zog van de EQS volgen nog meer elektrische modellen: de EQS en EQE werden al aangekondigd door het Duitse prestigemerk.

