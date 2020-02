Op 12 mei zal Skoda zijn eerste volledig elektrisch model van de nieuwe generatie onthullen. Skoda maakte zopas de naam van deze EV bekend. Deze Enyaq zou al tegen het einde van 2020 op de markt moeten komen.

De Enyaq is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de Tsjechische autofabrikant. Het is niet de eerste keer dat Skoda elektrisch gaat want sommigen onder u zullen zich misschien ook nog de elektrische Favorit uit de jaren '90 herinneren (The Skoda Eltra). Het bleef bij een interessant studiemodel omdat er slechts 200 werden geproduceerd. Destijds liepen er maar weinig mensen warm voor dit type aandrijving. Vandaag gaat het om een nieuwe generatie en Skoda is veel ambitieuzer omdat de Enyaq gebaseerd is op het nieuwe MEB-platform van de Volkswagen Groep. Volgens de eerste gegevens zal het om een SUV/crossover gaan die tussen de Octavia en de Kodiaq zal worden gepositioneerd. Te oordelen aan de overige projecten die binnen de Volkswagen Groep op stapel staan, zou het een afgeleide kunnen zijn van de ID4-conceptwagen. De productieversie van deze ID4 zal op het salon van Genève worden getoond. De keuze voor 12 mei als datum voor de latere presentatie van de Enyaq is geen toeval: 12/5 is een knipoog naar de 125 jaar die het merk dit jaar viert. De naam Enyaq is afgeleid van 'Enya' wat in het Iers "bron van het leven" betekent, het begin van de natuur. Eén en ander zal niet te lang op zich laten wachten, want de Enyaq zou nog voor de zomer worden voorgesteld. (Belga)

