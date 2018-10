Energica onthult reeks snelle elektrische motorfietsen

Energica wil de markt van elektrische motorfietsen een ferme boost geven en was daarvoor ook aanwezig op het internationale motorsalon in Keulen, dat begin deze maand plaatsvond. En er was belangrijk nieuws te melden, want het merk wordt de officiële leverancier van het nieuwe FIM-wereldkampioenschap voor elektrische motoren, bekend als 'MotoE'.

Dit project zet Energica er toe aan om zijn aanwezigheid op de markt voor een breder publiek eveneens te verstevigen. Daarom werden in Keulen evoluties voorgesteld van drie modellen: een sportfiets met kuip, een vinnige roadster en een neo-retro roadster. De basismotor is goed voor 110 pk en verzekert een rijbereik tot 150 kilometer, terwijl de laadtijd met 15 procent werd teruggebracht tegenover de vorige generatie.

Alle modellen zijn uitgerust met een fraai 4,3" TFT dashboard, vier motorprogramma's (Urban, Eco, Rain en Sport) en vier verschillende regeneratiemodi waarmee de batterij tijdens de remfases weer wordt opgeladen. Ook een parkeerassistent behoort tot de standaarduitrusting. In België is er nog geen officiële verdeler, maar het is wel mogelijk een Energica in Frankrijk of Duitsland te kopen, waar hij minstens 21.000 euro kost.(Belga)