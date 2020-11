Het EnduroGP seizoen 2020 werd afgesloten met twee GP-weekends in het Portugese Marco de Canaceses. Opnieuw tekende een erg uitgebreide en sterkte Belgische delegatie present met Antoine Magain in het WK (E1), Erik Willems en Gabriel Tanguy in het WK juniors en Dietger Damiaens, Matthias Van Hoof en Mika Vanderheyden in de Enduro World Cup.

De eerste dag van deze voorlaatste ronde van het WK Enduro stelde Antoine Magain in staat om zijn plaats bij de wereldelite van de discipline te bevestigen. Hij stond op het einde van de dag immers op de tweede trede van het E1-podium en behaalde in het scratchklassement een schitterende 5e plaats met een aantal adembenemende rondetijden in diverse speciale etappes. Bij de Juniors wist Erik Willems de 6e plaats in J2 klasse te behalen. Op de tweede dag eindigde Antoine derde in de E1 klasse en Erik Willems 7de bij de juniors. Met nog twee wedstrijddagen te gaan staat Magain derde in de WK Enduro E1 tussenstand In de Enduro World Cup Open op zaterdag 7 november won Mathias Van Hoof (Husqvarna) voor Dietger Damiaens (KTM), en op zondag waren de rollen omgekeerd. Dat meervoudig Belgisch kampioen motorcross Dietger Damiaens zich snel aanpast, is nog zwak uitgedrukt. Dit weekend stond er dan geen maat op de rappe Limburger. Alleen een tijdstraf op zaterdag hield hem van de overwinning. Een regelmatige Mathias Van Hoof kon hiervan profiteren en boekte zijn derde dagzege in zijn WK campagne. In zware en modderige omstandigheden haalde Dietger zondag de overhand, Mathias werd nu tweede. Al kreeg de Herentalsenaar nu met pech af te rekenen want al na 30 seconden in de enduroproef brak zijn versnellingspook af. Daarop moest Van Hoof de hele proef in tweede afwerken en verloor hij meer dan een minuut. Eén ding is zeker: de kans is heel groot dat er straks een Belg eindwinnaar wordt in de Enduro World Cup Open 4s. Ook Mika Vanderheyden scoorde regelmatig met een 7de plaats op zaterdag en een 8 ste plek op zondag. In de tussenstand hebben Dietger en Mathias precies evenveel punten. Volgend weekend vindt ook de finale plaats op dezelfde locatie in het noorden van Portugal. (Belga)

