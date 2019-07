Het aantal Belgen dat een motorrijbewijs haalt, stijgt de laatste jaren. Vorig jaar werden er ruim 24.100 motorrijbewijzen uitgereikt, dat zijn er gemiddeld 465 per week of 66 per dag.

In 2009 overhandigden onze gemeente- en stadsbesturen 14.208 motorrijbewijzen. Vorig jaar liep dat aantal op tot 24.160 bezitters van een nieuw rijbewijs. Dat zijn er gemiddeld 66 per dag of 465 per week. Als je kijkt naar de evolutie van de afgelopen tien jaar gaat het om een stijging van zeventig procent. Dat blijkt uit een analyse van FEBIAC op basis van cijfers van de FOD Mobiliteit.

"Ondanks het feit dat de motorrijders geen kleine groep weggebruikers zijn, worden ze vaak vergeten, zowel door werkgevers als door de overheid en belangengroepen. Motorrijden is een belangrijke mobiliteitsoplossing die de filedruk kan doen afnemen", zegt Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC. Onderzoek van Transport & Mobility in 2011 toonde al aan dat de files met veertig procent zouden dalen, indien tien procent van de automobilisten zou kiezen voor een gemotoriseerde tweewieler.

Om meer mensen een duwtje in de rug te geven om eens te overwegen om met een motoropleiding te starten, lanceerde FEBIAC drie jaar geleden "Start2Ride", een programma dat niet-motorrijders volledig gratis online begeleidt om op de motor of scooter te stappen. Tot nu toe werden meer dan 25.100 mensen begeleid en bezochten 196.500 geïnteresseerden de website. Wie zich inschrijft, krijgt een kortingsbon van 50 euro die in elke deelnemende rijschool kan gebruikt worden als je een motoropleiding start.(Belga)