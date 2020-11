Honda heeft een conceptversie getoond van de 11de generatie Civic. In een eerste fase komt de constructeur met een vierdeursversie voor de Amerikaanse markt. De verschillen tussen de versies voor de diverse continenten zullen kleiner zijn dan ooit.

Het koetswerk oogt strakker en is in ieder geval minder gedurfd dan we nu gewend zijn. De nieuwe look moet in de smaak vallen van een breder publiek, vooral op het oude continent waar de huidige versie nooit echt kon doorbreken.

In de Verenigde Staten toont men de meest populaire koetswerkvorm met vier deuren. De 5-deurs en de Europese varianten zouden quasi onmiddellijk volgen. Voor de liefhebbers van het genre wordt ook bevestigd dat er een R-type volgt. Voor de meer conventionele motorisaties doet Honda een beroep op de 1.0- en 1.5-benzinemotoren voor de Europese markt. Er komt ook een hybride versie die op vele markten noodzakelijk is geworden. De generatiewissel wordt ook duidelijk in het interieur, met een grondig herzien passagierscompartiment en een vernieuwend digitaal dashboard.

Door de diverse veiligheidssystemen kan de Civic ook semi-autonoom rijden op niveau 2.(Belga)

