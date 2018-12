Elektrische VW I.D. Neo raakt 550 kilometer ver

De I.D. Neo wordt volgend jaar onthuld en komt in 2020 op de markt. Met zijn eerste elektrische model wil Volkswagen voor een revolutie en een doorbraak in dit marktsegment zorgen door een betaalbare wagen met een ruim rijbereik aan te bieden. Op termijn moeten de I.D. Neo en zijn varianten even populair worden als de Golf en de andere huidige Volkswagen-modellen met verbrandingsmotoren.

Op deze beelden is nog een stevige gecamoufleerde auto te zien, maar ze geven toch al een goede indruk van de contouren van dit model dat qua afmetingen vergelijkbaar is met de Golf. Ook de prijs zou enigszins vergelijkbaar zijn: men spreekt van iets minder dan 30.000 euro.

Qua concept is de I.D. Neo volledig als elektrische auto ontworpen met batterijen in de bodem, een elektromotor op de achteras, een lange wielbasis en korte overhangen, waardoor de beschikbare interieurruimte optimaal gebruikt kan worden. De batterijen verzekeren een autonomie van 330 tot 550 kilometer, naargelang de versie. Dat is zeer behoorlijk en leidt ertoe dat de angst om vroegtijdig stil te vallen met een elektrisch voertuig weldra tot het verleden zal behoren.(Belga)