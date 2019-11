Deze week presenteert het bekende Italiaanse scootermerk Vespa in Milaan een evolutie van zijn 100% elektrische tweewieler. Hij krijgt extra vermogen zodat hij breder kan worden ingezet.

De Vespa Elettrica levert voortaan betere prestaties en haalt een topsnelheid tot 70 km/u. Op die manier krijgt hij een homologatie zoals die van een 125 cc motorisatie. Alle componenten werden geoptimaliseerd, er komt een krachtigere motor, een aangepast energiebeheer en een grotere accu. In de ECO-modus is het mogelijk om een autonomie tot 100 km te halen, maar wanneer je de "full power"-rijstand gebruikt, daalt de autonomie tot 70 km. Dat is echter voldoende voor de pendelaar in een stedelijke omgeving. Dankzij de hogere topsnelheid rijdt deze 100% elektrische Vespa een stuk comfortabeler op grotere boulevards en verbindingswegen. Deze snelheid is evenwel nog steeds onvoldoende om op nationale wegen, ring- of snelwegen te rijden.

De lithium-ion batterij vereist, net als die van smartphones, geen speciale voorzorgsmaatregelen: u hoeft de kabel eenvoudigweg uit het bagagevak te halen en aan te sluiten op een conventioneel stopcontact of één van de openbare laadpunten die in grote steden te vinden zijn. De standaardtijd die nodig is voor een volledige lading is 4 uur (via een 220 V stopcontact). De motor en het accupakket hebben geen bijzonder onderhoud nodig en en men stelt een lange levensduur in het vooruitzicht. De batterij zou tot 1.000 volledige laadcycli aankunnen, wat neerkomt op 50.000 tot 70.000 km of 10 jaar intensief stadsgebruik. Zelfs na duizend oplaadcycli zou de accu nog steeds 80% van zijn capaciteit behouden zodat ze perfect bruikbaar blijft. (Belga)