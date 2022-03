Ook Subaru zet de elektrificatie in met zijn eerste batterij-aangedreven model, Solterra. Deze vierwielaangedreven crossover heeft een vermogen van 218 pk, een rijbereik van ruim 450 km en zal ongeveer 55.000 euro kosten.

Misschien komt deze fraai ogende Subaru Solterra je een beetje bekend voor. Wel, dat is best mogelijk want deze elektrische crossover is het zustermodel van de recent gelanceerde Toyota BZ4X. Beide Japanse merken werken al langer samen voor de ontwikkeling van sommige van hun modellen en dit is nu opnieuw het geval met deze elektrische crossovers die zeer belangrijk zijn voor de toekomst van beide constructeurs.

In tegenstelling tot Toyota dat de volgende jaren verscheidene nieuwe elektrische modellen zal lanceren, maakt Subaru een bescheiden elektrisch debuut met enkel deze nieuwe Solterra, aangezien er geen andere EV's in de pijplijn van het merk zitten.

De Solterra heeft steeds vierwielaandrijving. © GF

Steeds vierwielaandrijving

Subaru heeft een traditie van dynamische vierwielaandreven breaks en SUV's en wil die graag verderzetten met de Solterra. In tegenstelling tot de Toyota BZ4X die ook een voorwielaangedreven variant biedt, levert Subaru daarom enkel de versie met een integrale aandrijving, die volgens het merk meer rijdynamiek en veelzijdigheid verzekert. De aandrijving maakt gebruik van twee elektromotoren van 80 kW en 169 Nm op beide assen, die tezamen een systeemvermogen van 160 kW (218 pk) en 336 Nm aan koppel produceren.

Dat verzekert vinnige prestaties met een spurt van 0 tot 100 km/u in 6,9 seconden, terwijl de batterij met een capaciteit van 71,4 kWh een rijbereik van een goede 450 kilometer garandeert. Opladen kan aan een snellader van 150 kW en met wisselstroom aan 6,6 of 11 kW. Een eerste testrit leerde dat het rijgedrag inderdaad vrij dynamisch en evenwichtig is, terwijl ook het rijcomfort voortreffelijk is.

Verder oogt ook het interieurdesign veel moderner dan het huidige aanbod en valt de zitruimte riant uit voor een wagen van dit formaat. Dat rest er nog de prijs: het exacte tarief is nog niet bekend, maar het zal schommelen rond de 55.000 euro volgens de Belgische invoerder, wat vergelijkbaar is met de concurrenten in dit segment.

De Solterra zal in de zomermaanden opduiken in de showrooms van Subaru.

Ook het interieur heeft een nieuwe strakke stijl met een centraal display. © GF

