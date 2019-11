Seat lanceert met de Mii Electric zijn eerste volledig elektrische model en maakt deze groene technologie ook zeer betaalbaar met een aankoopprijs van 21.990 euro.

Met dit prijskaartje staat de Seat Mii Electric op hetzelfde niveau als een voertuig met een verbrandingsmotor en heeft hij ook lage gebruikskosten. Deze compacte auto was in zijn 'gewone' uitvoering met benzinemotor al ideaal voor de stad, maar voegt daar met de 100% elektrische variant nog enkele belangrijke ecologische troeven aan toe. De Mii Electric wordt aangedreven door een elektromotor van 61 kW die zijn energie haalt uit een lithium-ionbatterij van 32,3 kWh. Daarmee sprint de Seat naar 50 km/u in slechts 3,9 seconden. Die eigenschap laat het model vooral tot zijn recht komen wanneer hij door het verkeer flitst of tussen verkeerslichten sprint. Verder spurt de Mii Electric door tot 100 km/u in slechts 12,3 seconden en heeft hij een topsnelheid van 130 km/u.

De elektrische Seat heeft hij volgens de WLTP-cyclus een rijbereik van tot 260 kilometer, wat ruim voldoende is voor ritten in de periferie. Maar bij stadsgebruik kan dat oplopen tot 358 kilometer op één enkele lading. Er zijn meerdere laadoplossingen voor de batterij. Wanneer ze wordt aangesloten op een gelijkstroom-snellader kan tot 80 procent van de opslagcapaciteit worden aangevuld in een uur, terwijl de laadtijd op ongeveer vier uur ligt aan een 7,2 kW sterk wisselstroomsysteem wanneer de Mii is aangesloten op een wallbox of de openbare laadinfrastructuur.

Deze eerste batterij-elektrische stadswagen van het Spaanse VW-merk legt de basis voor meer modellen die in de toekomst aan de familie zullen worden toegevoegd. In België wordt de Seat Mii electric aangeboden in twee uitrustingsvarianten en bedraagt de basisprijs 21.190 euro.(Belga)