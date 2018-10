Elektrische Seat Cupra is raceklaar

Cupra is de sportwagenafdeling van Seat die zich ook over de race-activiteiten van het Spaanse VW-merk ontfermt. Met het oog op de lancering van het E-TCR voor elektrische toerismewagens in 2020 ontwikkelde men een specifieke racewagen die het voorbije weekend officieel werd voorgesteld tijdens de finale van het TCR-kampioenschap 2018 in Barcelona.

Deze Cupra e-Racer vertoont heel wat gelijkenissen met de Leon TCR die dit seizoen het Europees kampioenschap won. Het belangrijkste verschil situeert zich uiteraard op vlak van de aandrijving waar de vertrouwde verbrandingsmotor met ongeveer 350 pk plaats moest ruimen voor twee elektromotoren met een energierecuperatiesysteem die samen maar liefst 680 pk produceren. Hiermee willen de TCR-promotoren en Seat aantonen dat racen met elektrische wagens toch heel wat potentieel biedt en zeker spannende races zal opleveren.

De Cupra e-Racer weegt weliswaar 400 kilogram meer dan de huidige racewagen, maar zet toch zinderde prestaties neer met een sprint van 0 tot 200 km/u in 8,2 seconden. Seat zorgt voor een primeur met deze bolide, maar de bedoeling is dat er in 2020 verscheidene merken aan de start van het nieuwe E-TCR zullen verschijnen. Intussen gaat de ontwikkeling van de e-racers onverstoord verder. (Belga)