Elektrische scooter Peugeot 2.0 rijdt al in Antwerpen

De productie van de Peugeot 2.0 gebeurt in Detroit, Michigan. Hij lijkt qua concept een beetje op een Amerikaanse pick-up op twee wielen, met zijn laadbak achteraan met een volume van 75 liter. Dit is een belangrijke troef voor zowel de professionele als de particuliere gebruiker.

Om het gebruik eenvoudig te maken heeft de Peugeot 2.0 een verwijderbare batterij onder het zadel die om het even waar aan een huisstekker opgeladen kan worden, maar natuurlijk kan de scooter ook gewoon ingeplugd worden. Opladen voor 80% lukt in 2u30, de hele cyclus neemt 3u30 in beslag, waarna weer een rijbereik van 50 kilometer voorhanden is.

Deze moderne Peugeot 2.0 is voorzien van een 3G-kaart waarmee de gegevens van het voertuig online beheerd kunnen worden. Poppy, het Antwerpse deelplatform, gelooft sterk in dit concept en nam reeds de eerste scooters in gebruik. Dit is trouwens het allereerste pilootproject waarmee de Peugeots in reële omstandigheden in een deelsysteem worden getest.(Belga)