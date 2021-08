De Karel de Grote Hogeschool (KdG) en Electric Racing Academy (ERA) hebben een elektrische racewagen ontwikkeld. Het ontwerp blijkt erg succesvol, want bij een eerste test verpulverde de zuiver elektrisch aangedreven bolide meteen het ronderecord voor elektrische voertuigen op het circuit van Zolder.

De racebolide had precies 1.38.81 nodig om een rondje af te haspelen op het Limburgse circuit en dat was meteen goed voor de snelste tijd.

ERA bouwde de racebolide maar klopte bij KdG aan voor hun expertise op vlak van de netwerkcommunicatie in het voertuig. De hogeschool ontwikkelde de software die de verschillende componenten in het elektrische voertuig met elkaar laat communiceren.

ERA werkt immers aan een nieuw competitiemodel voor een instapklasse in de elektrische autosport die zowel jong racetalent als technisch personeel moet aantrekken. Op die manier wil men enerzijds elektromobiliteit aantrekkelijker maken bij een breed publiek.

Anderzijds wil men ook de competenties van technisch personeel bijschaven door hen op een experimenteel niveau met de verschillende componenten van elektrische voertuigen te laten kennismaken. De KdG hogeschool optimaliseerde de bolide door de verschillende componenten (batterij, motor en sturing) op een naadloze manier met elkaar te laten samenwerken.

De studenten kunnen via deze weg kennismaken met duurzame mobiliteit en ERA krijgt toegang tot hoogstaande wetenschappelijke expertise. Ook het circuit van Zolder is blij om dergelijke initiatieven te kunnen hosten die de toekomst van autosport en aankomend racetalent verzekert.

De racebolide had precies 1.38.81 nodig om een rondje af te haspelen op het Limburgse circuit en dat was meteen goed voor de snelste tijd. ERA bouwde de racebolide maar klopte bij KdG aan voor hun expertise op vlak van de netwerkcommunicatie in het voertuig. De hogeschool ontwikkelde de software die de verschillende componenten in het elektrische voertuig met elkaar laat communiceren. ERA werkt immers aan een nieuw competitiemodel voor een instapklasse in de elektrische autosport die zowel jong racetalent als technisch personeel moet aantrekken. Op die manier wil men enerzijds elektromobiliteit aantrekkelijker maken bij een breed publiek. Anderzijds wil men ook de competenties van technisch personeel bijschaven door hen op een experimenteel niveau met de verschillende componenten van elektrische voertuigen te laten kennismaken. De KdG hogeschool optimaliseerde de bolide door de verschillende componenten (batterij, motor en sturing) op een naadloze manier met elkaar te laten samenwerken. De studenten kunnen via deze weg kennismaken met duurzame mobiliteit en ERA krijgt toegang tot hoogstaande wetenschappelijke expertise. Ook het circuit van Zolder is blij om dergelijke initiatieven te kunnen hosten die de toekomst van autosport en aankomend racetalent verzekert.