Elektrische Porsche Macan komt eraan

Porsche is klaar met de nieuwe generatie Macan, de compacte SUV die de voorbije jaren bijzonder succesvol bleek. De nieuweling die vanaf 2024 op de markt zal komen zal uitsluitend met een elektrische aandrijving beschikbaar zijn.

Naast de aankondiging dat de nieuwe generatie er – na enig uitstel – dan toch aankomt, geeft de constructeur ook aan dat het actuele model (met verbrandingsmotoren) veel sneller zal worden afgevoerd dan gepland. Het was immers de bedoeling dat de klanten nog een hele poos de keuze zouden hebben tussen de bestaande Macan en de nieuwe elektrische versie. De plotse beslissing om het model vanaf april 2024 van de (Europese) markt te halen zou zijn oorsprong vinden in het ontbreken van de nodige veiligheidscertificaten. Zo zou de wagen niet langer voldoen aan de Europese voorwaarden wat betreft digitale veiligheid.

Tweede volledig elektrische Porsche

Macan-klanten zullen dus aan de stekker moeten en Porsche bouwt de nieuwe telg op het PPE-platform van Volkswagen waarop bijvoorbeeld ook de volgende generatie Audi A6 rust. Door gebruik te maken van deze basis kan Porsche rekenen op de nieuwste technologie binnen de groep, maar de komst van een thermische motor is onmogelijk. In de plaats zal de nieuwe Macan kunnen rekenen op twee elektromotor die samen een vermogen van 450 kW leveren en samen goed zijn voor 1.000 Nm aan trekkracht. In het platform wordt 100 kWh aan batterijcapaciteit geïntegreerd, wat garant staat voor een stevige actieradius. Porsche gebruikt hier net als in de Taycan de 800 Volt technologie die een oplaadvermogen tot 270 kW verteert. Wanneer dergelijke super krachtige laadinfrastructuur beschikbaar is, zal de compacte sportieve SUV ook vliegensvlug kunnen opladen.