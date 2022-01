Peugeot zet de elektrificatie van zijn gamma verder met een elektrische variant van de populaire 308. Deze e-308 komt in 2023 op de markt en krijgt een rijbereik van ongeveer 400 km. Dat klinkt veelbelovend.

Peugeot heeft al de 100% elektrische e-208 en e-2008 in zijn gamma, naast tal van hybride versies. Ook de nieuwe 308 heeft al een plug-in hybride variant en die wordt binnenkort aangevuld met een volledige elektrische versie. Uiteraard maakt deze e-308 gebruik van een aandrijflijn die verwant is met die van de e-208 en e-2008 en ook een upgrade kreeg.

Opladen in 30 minuten

Daarmee gaan de prestaties er iets op vooruit met een vermogen van 156 pk en een koppel van 270 Nm, terwijl ook het accupakket groeit tot een capaciteit van 54 kWh en nu gebruik maakt van NMC-technologie. Het 400V elektrische systeem van de e-308 heeft een maximaal laadvermogen van 100 kW waarmee de batterij op 30 minuten van 10 tot 80% kan bijladen. Aan een gewoon stopcontact bedraagt de laadtijd zo'n 5 uur.

De Peugeot e-308 krijgt verder nog enkele aanpassingen aan het koetswerk om de stroomlijn te verbeteren en zo een actieradius van 400 km te halen. Dat is een zeer behoorlijk rijbereik voor een elektrische wagen uit dit segment. Uiterlijk herken je de elektrische 308 aan enkele fijne blauwe accenten. De prijs is nog niet bekend maar die zal volgen in de aanloop naar de lancering in 2023.

