De Nissan Leaf viert dit jaar zijn 10-jarig jubileum. Intussen rijden er ruim 500.000 exemplaren rond van deze 100% elektrische personenwagen, die een pionier in zijn klasse was.

"Met meer dan een half miljoen verkopen wereldwijd, hebben de consumenten de elektrische Nissan Leaf volledig omarmd", stelt Gianluca de Ficchy, Chairman van Nissan Amieo. "Om stil te staan bij zijn tiende verjaardag, willen we graag de impact van de Leaf en zijn eigenaars op het milieu vermelden, op weg naar een duurzamere toekomst. We zijn ontzettend trots op de Leaf en onze jarenlange ervaring met elektrisch rijden en kijken uit naar een verdere innovatieve toekomst." Volgens Nissan hebben de Leaf-eigenaars sinds zijn debuut gezamenlijk meer dan 16 miljard schone kilometers afgelegd en hebben ze helpen voorkomen dat er 2,5 miljoen ton CO2 extra in de lucht is gekomen. Om deze hoeveelheid CO2 op natuurlijke wijze uit de atmosfeer te halen, zouden bijna 100 miljoen bomen nodig zijn. De Nissan Leaf is uitgerust met een 'zero emission'-aandrijflijn en biedt een volledig elektrische rijervaring. Met zijn instant koppel en vermogen accelereert de wagen in slechts 6,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Gemiddeld kan de Leaf jaarlijks 744 kWh aan schone energie opwekken bij een jaarkilometrage van 18.000 km. Dat is genoeg om een smartphone 372 jaar lang van stroom te voorzien. Voorbije jaren zomer onthulde Nissan nog een nieuw elektrisch model: de crossover-coupé Ariya. Dit wordt een sleutelmodel in de transformatiestrategie Nissan Next, die onder meer een verkoop van een miljoen elektrische modellen tegen 2023 omvat. (Belga)

