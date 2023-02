Elektrische Nissan als poolreiziger

Om aan te tonen dat reizen met een elektrische auto best te doen is, maakt een Brits koppel een trip van meer dan 27.000 kilometer van de Noord- naar de Zuidpool met een Nissan Ariya.

Van range anxiety of de angst om onderweg zonder stroom te vallen, hebben Chris en Julie Ramsey blijkbaar geen last want het Britse koppel gaat met een 100 % elektrische Nissan Ariya de tocht aan die de toepasselijk naam Pole to Pole kreeg. Zij rekenen erop dat de vierwielaangedreven en 306 pk sterke crossover met een batterijpakket van 87 kWh hen altijd voldoende rijbereik zal bezorgen.

Espressomachine

In noodgevallen of in zeer afgelegen gebieden kunnen een compacte windturbine en zonnepanelen nog voor eigen groene stroom zorgen. Dus dat komt wel goed. De aandrijving van de Ariya bleef standaard, maar wel werden specifieke 39” terreinbanden en een verstevigde en verhoogde ophanging gemonteerd om echt overal door te raken en zo de pool te kunnen bereiken.

Nog een uniek snufje is de espressomachine aan boord, want blijkbaar is Chris een echte koffieliefhebber die zijn dagelijks bakje troost echt niet wil missen. Het koppel brengt onderweg ook verslag uit van het avontuur dat op de sociale media wordt gedeeld.