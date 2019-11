Ford stuurde eerder al een teaser de wereld in met een mogelijke elektrisch aangedreven versie van de Mustang. Eén en ander wordt vandaag bevestigd met de aankondiging van deze Mustang MACH-E.

Voor Ford is dit het begin van een nieuw tijdperk, want de constructeur belooft een volledig elektrisch gamma tegen eind 2020 dat maar liefst 14 verschillende modellen zal tellen. Weet wel dat het niet enkel om zuiver elektrische modellen zal gaan, bij die 14 modellen zullen eveneens semi-elektrisch aangedreven plug-in hybride motorisaties worden gerekend. De eerste in de rij wordt deze Mustang Mach-E die vooral enkele designtrekjes met de echte ponycar deelt. Je merkt de afstamming aan de drie verticaal geplaatste achterlichten. Toch wil deze Mustang geen neoretro model worden. De deur kan je ontgrendelen door een cijfercombinatie op de B-stijl in te voeren en ook klassieke deurgrendels moesten plaats ruimen voor een discrete elektrische drukknop. Binnenin gaat de MACH-E helemaal digitaal, want klassieke wijzerplaten worden vervangen door een digitaal cluster en op de middenconsole zit een gigantisch aanraakscherm waarop 1 grote multifunctionele draaiknop de ergonomie verbetert. Het Deense Bang & Olufsen verzorgt overigens de audio aan boord van deze elektrische Ford. Ford belooft een vermogen van 465 pk en 830 Nm waarmee deze Mustang (met dank aan de vierwielaandrijving) in minder dan 5 seconden naar 100 km/u spurt. De wagen zou met één batterijlading tot 600 km ver komen en de constructeur wil hem voor minder dan 50.000 euro in de toonzaal zetten.

(Belga)